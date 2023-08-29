فلسطين اليوم

قالت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي :"أن نتائج الثانوية العامَّة "توجيهي" الدورة الثانية لعام 2023-2024 ستُعلن عنها اليوم الثلاثاء 29/8/2023 بأرقام الجلوس عبر الموقع الإلكتروني للوزارة فقط يمكن للطلبة معرفة نتائجهم والاطلاع على درجاتهم فور إعلان نتائج الدورة الثانية من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط النتائج https://tawjihi.mohe.ps.

ولفتت الوزارة، أنه يمكن للطلبة الناجحين تسلم كشوفهم من خلال أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم في محافظات فلسطين.

بالأسماء نتائج الثانوية العامة2023 الدورة الثانية في فلسطين

بالأسماء يمكنك الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية لعام 2023 في فلسطين، باتباع الخطوات التالية:

• قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من خلال الرابط https://tawjihi.mohe.ps.

• سجّل رقم الجلوس الخاص بك.

• انقر على زر "عرض النتيجة".

رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 بالأسماء في وكالة فلسطين اليوم

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين ايديكم رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين ، حيث يترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــا https://twjihi.ps/ .

أجمل رسائل تهنئة بنجاح طلبة التوجيهي 2023 قصيرة

بالأسماء نتائج الثانوية العامة2023 الدورة الثانية في فلسطين

فريق فلسطين اليوم الإخبارية وضع لكم أجمل واورع رسائل تهنئة بجاح طلبة التوجيهي قصيرة 2023

أولا: لم أكن قبل هذا اليوم الرائع أعلم بأنّ السماء عالية ورائعة هكذا، ولكن نجاحك جعلني ألمس السماء، وأعيش مع روعتها.

ثانيا: أزف أخلص التهاني القلبية لكم ولوالديكم الغاليين بنجاحكم المشرف وتفوقكم.

ثالثا: يا من يعز علينا لقياهم، جئنا نهني فارحين القلوب، سرنا منكم نجاحاً باهراً.

رابعا: سلام مرتفع وتهنئة بالنجاح، من قلب مندفع ما ضاق بل اتّسع لصديق محبوب وحبّه فوق كلّ الحدود.

خامسا: تحوم الفراشات وتتناغم الكلمات مزدانة بعبارات التهتئة والتباريك.

سادسا: الكل فرحان وسعيد، فبالنجاح الكل في عيد، وترتفع الأصوات والزغاريد.