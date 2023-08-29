هآرتس: الإضطرابات في ليبيا قد تردع الدول العربية عن التطبيع

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية، في الدول العربية والولايات المتحدة، أن الإضطرابات التي أحاطت بالاجتماع بين وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، "ستؤثر على محاولات تعزيز التطبيع"، بين "إسرائيل" والدول العربية والإسلامية الأخرى في المستقبل القريب.

وأضافت الصحيفة: "بينما تعمل إسرائيل على توسيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، حذّر أحد الدبلوماسيين البارزين من أنه لا يوجد زعيم يرغب في الظهور بالشكل الذي ظهر عليه أولئك في عاصمة ليبيا".

كذلك، نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أميركيين وعرب، أنّ "الاضطرابات في ليبيا قد تردع الدول العربية عن التطبيع".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت أول من أمس الأحد، عن لقاء سري جمع كوهين بالمنقوش، في إيطاليا، في خطوة أولى هدفت إلى بحث العلاقات بين "إسرائيل" وليبيا.

وفي إثر الكشف عن اللقاء، اندلع عدد من المظاهرات في المدن الليبية احتجاجاً على اللقاء، وأحرق متظاهرون العلم الإسرائيلي، وأغلقوا طرقات في عدّة مدن ليبية.

وأصدر الدبيبة، أمس الإثنين، قراراً يقضي بإقالة المنقوش رسمياً، وإحالتها على التحقيق على خلفية اللقاء.

وكانت وسائل إعلام عربية وعالمية قد ذكرت أنّ المنقوش غادرت البلاد عبر مطار معيتيقة إلى تركيا، بعد خشيتها مما أثاره خبر اللقاء التطبيعي مِن ردود أفعالٍ ليبية مُندّدة، على المستويين السياسي والشعبي، بحيث خرجت تظاهرات في عدة مدن ليبية، ولا سيما العاصمة طرابلس.

وكانت وكانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أعربت أمس الأحد 27/8/2023، عن استنكارها وإدانتها الشديدة للقاء التطبيعي بين ما يسمى بوزير الخارجية في كيان العدو الصهيوني مع وزيرة الخارجية الليبية .

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي، أكدت أن هذا اللقاء هو ارتداد خطير عن ثوابت الأمة وسقوط في مستنقع التطبيع الذي يمثل تهديداً لهوية وتعريف منطقتنا العربية والاسلامية.

وقالت الحركة:" إننا نثق بأن الشعب الليبي الشقيق لا يقبل بمثل هذه اللقاءات وهو شعب حر يرفض التطبيع ولا يخضع للابتزاز السياسي والمساومة على مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية رغم قسوة الظروف الداخلية التي تمر بليبيا الشقيقة."

وكانت وسائل إعلام عبرية، كشفت النقاب، عن اجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن اللقاء الذي وصف بـ "التاريخي" والذي يعقد لأول مرة بين وزيرين من الجانبين، عقد في روما برعاية من وزير الخارجية الإيطالي.

ووفقًا للقناة، فإن اللقاء بحث العلاقات بين الجانبين، وكذلك إمكانية تقديم مساعدات إسرائيلية بحجة "إنسانية" لصالح الليبيين.