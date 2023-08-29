"مؤتمر فلسطينيي أوروبا" يطالب بالإفراج عن رئيسه المعتقل في هولندا

فلسطين اليوم

طالب "مؤتمر فلسطينيي أوروبا"، اليوم الثلاثاء، بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسه المعتقل في هولندا منذ أكثر من شهرين، أمين أبو راشد، خاصة أنه يعاني من أمراض مزمنة قد تعرض حياته للخطر، إضافة إلى عدم وجود أدلة لمواصلة اعتقاله".

وأكد "المؤتمر"، في بيان له، أن عملية الاعتقال جاءت رداً على بلاغات وضغوط "إسرائيلية" تدعو إلى اعتقال أبو راشد في محاولة لتعطيل الأنشطة الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وقال المؤتمر: "المعاملة التي يتلقاها أبو راشد، والتي عبرت عنها عائلته عند الإشارة إلى وضعه الصحي والذي يتطلب رعاية خاصة، غير متوفرة، إضافة إلى احتجازه بعيداً عن عائلته مما يضاعف الصعوبات التي يواجهها أهله عند الزيارة ويضع العراقيل في طريق التواصل معه".

وثمن بيان "المؤتمر"، "الحملة التضامنية التي أطلقها الناشطون في هولندا تحت شعار (حرية أمين أبو راشد)، معبراً عن دعمه الكامل ومساندته لها".

كما حث البيان، كافة المؤسسات الداعمة لفلسطين في القارة الأوروبية، إلى التفاعل مع الحملة ورسالتها ومطالبها بإطلاق سراح أبو راشد.

وختم، بالتأكيد على المضي قدماً في أعمال (مؤتمر فلسطينيي أوروبا) وأنشطته وفعالياته لدعم فلسطين وشعبها وفي مقدمتها عقد الدوري السنوي للمؤتمر باعتباره أكبر تجمع للفلسطينيين في القارة الأوروبية.

ويُشار إلى أن أبو راشد فلسطيني يحمل الجنسية الهولندية، ومعروف بنشاطه الإنساني لأجل القضية الفلسطينية، واعتقلته السلطات الأمنية الهولندية في شهر حزيران/ يونيو الماضي.