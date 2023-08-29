فلسطين اليوم

بالرابط.. نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023 الدورة الثانية ، يترقب كثير من الطلاب وذويهم الذين تقدموا لامتحانات الدورة الثانية (الإكمال) بفارغ الصبر موعد إعلان النتائج لتكتمل فرحتهم بالنجاح والتمكن من الالتحاق بالكليات الجامعية، ونتيجة كثرة التساؤلات عبر محركات البحث "جوجل" حول نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية وكالة فلسطين اليوم تستعرض لكم نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023 الدورة الثانية.

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ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية، فقد أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، أن موعد إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة، سيكون الساعة 12 ظهر يوم غد الثلاثاء 29-08-2023.

وأشار الخضور إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات 19 الف طالب وطالبة في شقي الوطن بالإضافة الى خمس مدارس في الخارج.

وعن نسبة النجاح في الدورة الثانية، قال الخضور: "المؤشرات بشأن النتائج من لجنة الامتحانات مبشرة ولا يمكن الحديث عن النسب حتى يتم الاعلان عن النتائج، مبيناً ان الطلاب الذين تقدموا للامتحانات كانوا فئتان وهما اولها للتحسين والفئة الثانية للغير مستكملين، متمنيا النجاح للجميع".





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وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي أن نتائج الثانوية العامَّة "توجيهي" الدورة الثانية لعام 2023-2024 ستُعلن بأرقام الجلوس عبر الموقع الإلكتروني للوزارة فقط يمكن للطلبة معرفة نتائجهم والاطلاع على درجاتهم فور إعلان نتائج الدورة الثانية من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 في وكالة فلسطين اليوم

وفي هذه السطور سوف نضع بين ايديكم رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين ، حيث يترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــا https://twjihi.ps/ .

بالرابط .. نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023 الدورة الثانية

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط النتائج https://tawjihi.mohe.ps.

ولفتت الوزارة، أنه يمكن للطلبة الناجحين تسلم كشوفهم من خلال أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم في محافظات فلسطين.

نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023 الدورة الثانية

للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية لعام 2023 في فلسطين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

• قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من خلال الرابط https://tawjihi.mohe.ps.

• سجّل رقم الجلوس الخاص بك.

• انقر على زر "عرض النتيجة".

ويمكن الاستعلام عن نتائج الدورة الثالثة توجيهي 2023 في الضفة وغزة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم https://tawjihi.mohe.ps.

رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 في وكالة فلسطين اليوم

وفي هذه السطور سوف نضع بين ايديكم رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 في فلسطين ، حيث يترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــا https://twjihi.ps/ .