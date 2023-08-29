جالانت: إذا لم تقم "اليونيفيل" بدورها فالوضع في لبنان سيتدهور لصراع

فلسطين اليوم

حذر وزير حرب الاحتلال يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء 29-8-2023، أنه في حال عدم قيام قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" بدورها فقد يتدهور الوضع في لبنان إلى صراع.

وقالت قناة كان العبرية: "التقى وزير حرب الاحتلال جالانت الليلة بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، كما التقى بسفير "إسرائيل" هناك جلعاد إردان".

وأضافت القناة العبرية: "خلال الاجتماع أوضح جالانت أنه إذا لم تقم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بمهمتها فيما أسماه بـ"كبح حزب الله"، فإن الوضع في لبنان قد يتدهور إلى صراع".

وقال وزير الحرب الصهيوني في تصريح آخر: "ازدادت احتمالية التصعيد على الجبهة الشمالية".

ويُشار إلى أن الأوضاع الميدانية على الحدود جنوب لبنان مع فلسطين المحتلة تشهد حالة من التصعيد بين "حزب الله" والاحتلال "الإسرائيلي" في ظل اعتداءاته المتتالية على أراضي لبنان وخاصة قرية الغجر.

وكان قد حذر الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أمس، الاحتلال من أنه لن يتم السكوت عن أي عملية اغتيال على الأرض اللبنانية، تطال لبنانياً أو فلسطينياً أو إيرانياً.