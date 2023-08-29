الخضور : الإعلان عن نتائج الدورة الثانية للثانوية العامة في تمام ال 12 والنتائج مبشرة

فلسطين اليوم

أكد صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم برام الله 29/8/2023 ، أن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة سيكون في تمام الساعة ال12 ظهراً ، بعد أن تقدم للامتحانات 19 ألف طالب وطالبة في شقي الوطن بالإضافة إلى خمس مدارس في الخارج.

وقال الخضور: إن الإعلان عن النتائج ستكون عبر موقع الاستعلام الرسمي في الوزارة ، وهو الذي تم الإعلان فيه عن نتائج الدورة الأولى ، وهو https://tawjihi.mohe.ps ،موضحاً أن الدورة الثالثة ستكون في شهر 12 "كانون الاول .

وشدد على أن المؤشرات بشأن النتائج من لجنة الامتحانات مبشرة ولا يمكن الحديث عن النسب حتى يتم الإعلان عن النتائج، مبيناً أن الطلاب الذين تقدموا للامتحانات كانوا فئتين وهما أولها للتحسين والفئة الثانية للغير مستكملين ،متمنيا النجاح للجميع .

وأكد أن العمل كان على مدار الساعة حتى يتمكن الطلاب للتقدم للجامعات وهناك بعض الجامعات فتحت باب التسجيل مجدداً .

وبشأن الترتيبات لعقد الامتحانات الأسرى ، أوضح أن الترتيبات تتم مع وزارة الأسرى .