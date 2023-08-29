فلسطين اليوم

هل هناك دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة نهاية 2023 متى صرف دفعة للشؤون الاجتماعية، بعد أن صرفت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية في رام الله دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة الغربية المحتلة بعد تجميد الدفعات لأشهر طويلة، وكانت الدفعة منقوصة بشكل كبير من المبلغ الرئيس، يتساءل عشرات الآلاف من الأسر المتعففة في قطاع غزة المرجة على كشوفات الشؤون الاجتماعية عن هل هناك دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة نهاية 2023

هل هناك دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة نهاية 2023

هل هناك دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة نهاية 2023؟ أكثر من نصف المستفيدين من دفعات الشؤون الاجتماعية تلقوا دفعة 370 شيكلا فقط من مبلغ 1800 شيكل، وذلك بعد توقف الصرف لأشهر طويلة، ما زاد الطين بلة لهؤلاء المستفيدين الذين أعربوا عن غضبهم واستنكارهم لإجراء وزارة المالية، الأمر الذي يدعوهم للتساؤل عن، هل هناك دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة نهاية 2023؟





هل هناك دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة نهاية 2023

هل هناك دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة نهاية 2023؟ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تتابع باستمرار ملف الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، لأن هذه القضية تمس حياة أكثر من 120 ألف أسرة متعففة تعيش فقراً مدقعاً بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتعبر دفعة الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة هي مصدر الدخل الوحيد لها في ظل تعطل أفرادها عن العمل لأسباب عدة، هل هناك دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة نهاية 2023؟

هل هناك دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة نهاية 2023

هل هناك دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة نهاية 2023؟ وفي العادة تبدأ مبالغ الصرف من 750 شيكلاً وتنتهي بـ 1800 شيكل وفق الوضع الاجتماعي للأسرة، وتدفع لهم وفق الاتفاقيات مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، يتحمل الاتحاد الأوروبي نصف المبلغ وميزانية السلطة النصف الآخر، إلا إن وزارة المالية تجمد صرف دفعاتهم المستحقة لأشهر عدة وقد لا يتلقون دفعة واحدة في العام بذريعة الأزمة المالية التي تعاني منها، هل هناك دفعة للشؤون الاجتماعية في غزة والضفة نهاية 2023؟