قتلى بقصف روسي على وسط أوكرانيا

فلسطين اليوم

قتل 5 أشخاص على الأقل، اليوم الثلاثاء 29-8-2023، في قصف روسي استهدف وسط أوكرانيا.

يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تقدم قواتها في زاباروجيا واستعادة السيطرة على بلدة روبوتين في المقاطعة.

وبدوره، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف: "إن القوات الروسية عملت على بناء خط دفاعي من 3 مستويات في الجنوب الأوكراني يصعب اختراقه".

وبحسب "الدفاع الأوكرانية" فإنها تصطدم قواتها بخطوط دفاع روسية تشمل خنادق وحقول ألغام بعمق كيلومترات، وتمكنت من استعادة بعض القرى في الجنوب، كما ضغطت على أطراف باخموت شرقا.

وتعتبر بلدة روبوتين مركز الهجوم الأوكراني المضاد في مقاطعة زاباروجيا، والسيطرة عليها تعني اختراق خط الدفاع الروسي الأول في المقاطعة.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية: "إنها استعادت السيطرة على نحو كيلومتر مربع جنوبي مدينة باخموت في مقاطعة دونيتسك".

وأضافت: "القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على 44 كيلومترا مربعا من جبهة باخموت منذ بداية الهجوم المضاد".

من جانبها، نفت مصادر عسكرية روسية سيطرة القوات الأوكرانية على بلدة روبوتين.

وقالت المصادر: "إن معارك تدور حول البلدة، وإن القوات الأوكرانية دفعت بمزيد من التعزيزات، وتحاول اختراقها من الجهة الشمالية لكن من دون تحقيق أي تقدم".

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "إن قواتها أحبطت محاولة تقدم للجيش الأوكراني قرب بلدة كليشيفكا، حيث نشرت صوراً لاستهداف قوات أوكرانية كانت تحاول تثبيت مواقعها في منطقة قريبة من كليشيفكا، وأظهرت الصور احتراق آليات عسكرية أوكرانية وعمليات إجلاء للجرحى والمصابين من القوات الأوكرانية".