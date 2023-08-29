أسير من جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

دخل الأسير شعاع جلال نايف كممجي من جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير كممجي معتقل منذ عام 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 25 عاماً.

وأضاف سمور، أن الأسير شعاع تمكن من إكمال دراسته الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس في التاريخ، وحفظ القرآن الكريم، وتمكن من تأليف كتاب سؤال وجواب في عقيدة الأحباب.

وأشار إلى أن والدة الأسير وشقيقه ضياء توفيا وهو في الأسر وحرمه الاحتلال من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما.