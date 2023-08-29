صحيفة عبرية: الاضطرابات في ليبيا قد تردع الدول العربية عن التطبيع

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء 29-8-2023، عن أن الاضطرابات في ليبيا قد تردع الدول العربية عن التطبيع.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن دبلوماسيين أميركيين وعرب قولهم: الاضطرابات في ليبيا قد تردع الدول العربية عن التطبيع".

وثارت المدن الليبية وانتفضت شوارعها، أمس، احتجاجاً واستنكاراً على اللقاء التطبيعي بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها في حكومة الاحتلال الصهيوني "إيلي كوهين".

وكانت خارجية الاحتلال كشفت عن لقاء جمع كوهين بالمنقوش واصفة اللقاء بالتاريخي، كخطوة أولى في العلاقة بين "إسرائيل" وليبيا.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

كما أفادت الصحيفة بأن "إسرائيل" وليبيا أجرتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

وذكرت مصادر صحفية في ليبيا، بأن الوزيرة المنقوش، غادرت طرابلس متجهة إلى تركيا، بعدما أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد، قرارا بوقفها عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق على خلفية لقائها كوهين.