بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات كبيرة في مدن وقرى الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 29-8-2023، حملة اعتقالات كبيرة في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قامت بحملة اعتقالات كبيرة وواسعة شملت حوالي 29 مواطناً من شمال الضفة المحتلة حتى جنوبها، حيث داهمت هذه القوات العديد من المنازل قبل اعتقال المواطنين منها.

وجاءت اعتقالات اليوم الثلاثاء ٢٩/٨/٢٠٢٣ كما يلي:

١. الشيخ المحرر بسام حماد- سلواد شرق رام الله

٢. الطالب في جامعة بيرزيت المحرر عبد الغني فارس- سلواد

٣. عبيدة البرغوثي- بيت ريما غرب رام الله

٤. الطالب في جامعة بيرزيت المحرر أحمد تركمان- رام الله

٥. المحرر الجريح مصطفى غوانمة- مخيم الجلزون شمال رام الله

٦. حسن أبو هنية- عزون شرق قلقيلية

٧. يحيى أبو هنية- عزون

٨. جلال أكرم أبو زيتون- بيتا جنوب نابلس

٩. عبد الباسط أبو العز- زيتا قرب طولكرم

١٠. محمد الطنبور- نابلس

١١. يزن الطنبور- نابلس

١٢. محمد علي البدرساوي- نابلس

١٣. المحرر مصطفى أحمد شبيب- برقة شمال نابلس

١٤. عيسى محمود الشيخ- مراح رباح جنوب بيت لحم

١٥. عدي أحمد الشيخ- مراح رباح

١٦. ثمين تركي حمدان- سالم شرق نابلس

١٧. مراد صالح عيسى- سالم

١٨. وحيد غصاب جبارة- سالم

عاطف أحمد عواودة- دير سامت جنوب الخليل

٢٠. وجيه عاطف عواودة- دير سامت

٢١. علاء عاطف عواودة- دير سامت

٢٢. مروان محمد عواودة- دير سامت

٢٣. علي فريد عواودة- دير سامت

٢٤. قسا.م أحمد العواودة- دير سامت

٢٥. إبراهيم محمد اعقيلان عواودة- دير سامت

٢٦. مصعب إبراهيم اعقيلان عواودة- دير سامت

٢٧. بلال أبو حسين- الخليل

٢٨. أحمد علي الشيخ- مراح رباح

٢٩. نور الدين صالح الشيخ- مراح رباح