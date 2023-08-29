زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب قبالة جزيرة بالي الإندونيسية

فلسطين اليوم

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة، فجر اليوم الثلاثاء، قبالة جزيرة بالي في اندونيسيا وتبعته العديد من الهزات الارتدادية، دون تسجيل أضرار كبيرة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: "إن الزلزال ضرب على عمق نحو 515 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لبالي قرابة الساعة 3:55 صباحا".

وكان قد شعر السكان في جميع أنحاء بالي بالزلزال، وفي جزيرتي لومبوك وسومباوا المجاورتين.

ومن جانبهم، قال سكان في بالي: "إن هزة ارتدادية ثانية تسببت بارتجاجات "أطول وأقوى" من الزلزال الأول".

وفي الإطار، قامت الفنادق بإجلاء ضيوفها في حين راقب الموظفون الشواطئ خوفا من حدوث تسونامي.

كما سجلت هيئة المسح الجيولوجي الاميركية هزتين ارتداديتين بقوة 5,4 و5,6 درجة بعد دقائق من الزلزال، وحُدد مركز الزلزال على بعد 181 كيلومترا شمال شرق جزر غيلي قبالة لومبوك، على بعد رحلة قصيرة بالقارب من بالي.

ومن ناحيتها، استبعدت السلطات الإندونيسية حدوث تسونامي، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار فورية.

وقالت وكالة التخفيف من آثار الكوارث في بالي في بيان "فرقنا تجري تقييمات لأنها لا تزال تجمع التقارير من الناس".

ويُشار إلى أنه تتعرض اندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين حول حوض المحيط الهادي.