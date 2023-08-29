الدفاع الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين جنوب موسكو

الساعة 06:33 ص|29 أغسطس 2023
الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023، عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق مقاطعة تولا جنوب موسكو.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: هذا الصباح أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان، أن الدفاعات الجوية المناوبة ️دمرت المسيرتين فوق أراضي مقاطعة تولا.

يأتي ذلك بعد ساعات على إسقاط مسيرة في مقاطعة بيلغورود في وقت متأخر مساء أمس.

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