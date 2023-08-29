كيف ستكون درجة الحرارة في فلسطين اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023؟

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023، أن يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تكون أدنى من معدلها العام بقليل، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.