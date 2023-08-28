سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2023 في السعودية

فلسطين اليوم- وكالات

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2023 في السعودية، تزداد عمليات البحث عبر محرك بحث غوغل عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2023 في السعودية، ويلقى سعر الذهب مقابل الريال السعودي اهتمام الكثير من الاشخاص، الذين يبحثون عن أحدث سعر للذهب في السعودية،، لذلك نرصد لكم في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر الذهب في السعودية بالتعاملات الصباحية اليوم.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2023 في السعودية

شهد سعر غرام الذهب اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2023 في السعودية تراجعاً، وذلك تزامناً مع اتجاه الأنظار للسوق العالمي ترقباً لتحركات.

وكانت أسعار الذهب في السعودية شهدت ارتفاعات على مدار الأسبوع الماضي ، ويعتمد سوق الذهب في السعودية على عدد من العوامل المؤثرة في السوق أبرزه سعر المصنعية على جرام الذهب وتحركات العرض والطلب ، خلافاً للتحركات العالمية ، ونوع الذهب ومصدره وعلامته التجارية سواء كان المنتح مشغولات ذهبية أو سبائك .

سعر الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 230.99 (61.60 دولار) بحسب منصة goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 202.12 ريال (53.90 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 173.25 ريال (46.20 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 247.62 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 238.39 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 232.04 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 206.64 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 197.02 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 168.16 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام، حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2373.48 ريال سعودي (632.93 دولار)، سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4714.63 ريال سعودي (1257.24 دولار)، بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11705.77 ريال سعودي (3121.54 دولار)، سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 232.499 ألف ريال سعودي (61.999 ألف دولار).

ويبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية نحو 7013.02 ريال سعودي (1870.14 دولار) والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.