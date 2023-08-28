مقاومون يستهدفون برجا عسكريا للاحتلال في الخليل

فلسطين اليوم

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين28/8/2023م، برجاً عسكرياً للاحتلال شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين استهدافو برج لجيش الاحتلال عند مدخل بيت أمر شمال الخليل بعدد من قنابل يدوية الصنع "أكواع متفجرة".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نفذ مقاومون فلسطينيون 19 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة في صفوف الاحتلال "الإسرائيلي".

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 1132 عملاً مقاوماً خلال يوليو/تموز الماضي، بينها 97 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت 33 عملية منها في جنين.

وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيلياً منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري.