سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2023 في مصر

فلسطين اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2023 في مصر، شهد محرك بحث غوغل عمليات بحث متزايدة خلال الساعات الماضية عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 اغسطس في مصر، وتحظى اسعار الذهب باهتمام واسع في مصر، ويبحث الكثير من الاشخاص عن احدث اسعار للذهب في مصر، لذلك نرصد لكم في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2023 في مصر

استمر تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2023 في مصر فيما تتجه أنظار السوق نحو الأسعار العالمية

وتشهد أسعار الذهب في مصر نوع من الهدوء النسبي ، فالتحركات في السوق صعوداً وهبوطاً تعد بسيطة خلال الفترة الحالية .

وترتفع أسعار الذهب في الأسواق ومحلات الصاغة عن الأسعار الرسمية وفقاً للمصنعية وحسب نوع الذهب ، وحجم الجهد اليدوي المبذول فيها .

وتتراوح المصنعية في الذهب في مصر بين 60 جنيهاً و 170 جنيها وفقاً لما هو معلن من بعض تجار الذهب في الأسواق فيما ترتفع إلى 200 جنيهاً في بعض المشغولات .





سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 2554 جنيها للبيع و 2577 جنيها للشراء مقابل 2566 جنيها للبيع و2589 جنيه للشراء وفقا لمنصة غولد برايس تودا

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو1916 جنيهاً للشراء و 1933 جنيهاً للبيع مقابل 1924 جنيها للبيع و1941 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17880 جنيها للشراء و 18040 جنيها للبيع

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2235 جنيها للشراء و 2255 جنيها للبيع مقابل 2245 جنيها للشراء و2265 جنيها للبيع أمس.

عالمياً: ارتفعت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم بالرغم من موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، المتشدد بشأن أسعار الفائدة .