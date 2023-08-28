فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، في كل صباح يوم تزداد عمليات البحث المكثفة كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم -سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء-كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سعر صرف العملات المحلية في كل دولة مقابل الدولار الأمريكي، من أبرز ذلك هو البحث عن كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم -سعر صرف الدولار في لبنان، أي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لليوم الأحد، سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة التي سنخصصها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للاجابة على تساؤلات عمليات البحث عن كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم -سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، حافظ سعر صرف الدولار اليوم في لبنان على الاستقرار، لتواصل الليرة اللبنانية الاستقرار للشهر الخامس على التوالي،

وفي تطور إيجابي على مستوي تخفيف الضغط على طلب الدولار في الأسواق اللبنانية ، أظهرت بيانات كشفها بنك الاعتماد اللبناني إن عجز الميزان التجاري اللبناني انخفض بنحو 495 مليون دولار أمريكي تمثل 5.7% ليصل العجز إلى 8.18 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري ، مقابل 8.68 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي وفقاً لبيانات إدارة الجمارك اللبنانية .

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، ويرجع التراجع إلى انخفاض فاتورة الاستيراد بحوالي 1.01 مليار دولار أمريكي إلى 9.80 مليار دولار أمريكي بالتزامن مع تراجع الصادرات بمبلغ 515 مليون دولار إلى 1.6 مليار دولار في الفترة نفسها .

وجاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة إلى لبنان بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي بماي عادل 12.2 % من إجمالي الاستيراد اللبناني، فيما حلت اليونان في المرتبة الثانية، تلتها كل من سويسرا وتركيا وايطاليا.

وأشار التقرير إلى أن “صادرات “اللؤلؤ، الأحجار الكريمة، المعادن الثمينة والمصوغات” احتلت المرتبة الأولى على لائحة السلع المصدَّرة من لبنان حتّى شهر يوليو / تموز 2023، تلتها صادرات “المعادن العاديّة ومصنوعاتها والآلات والأجهزة الكهربائيّة، سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، قال وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان في وقت سابق إن أسباب استقرار سعر الصرف يعود إلى التعاون بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المالية، وجهود السلطات القضائية والأمنية التي تعمل بشكل مستمرّ لمنع أيّ تلاعب من قبل المضاربين على سعر الصرف.

وأكّد أنه في ظلّ حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وكمية الدولارات الموجودة في السوق، فإنّ الاستقرار النقدي مستمرّ، ويتمّ بالوسائل النقدية التقليدية وفقا للمادتَين 75 و 83 من قانون النقد والتسليف، أيّ بالتدخل في السوق بالتوافق بين وزير المالية وحاكم المصرف المركزي.

ولكن المفارقة أن هذا التدخّل الذي حافظ على الاستقرار النقدي خلال الشهر الفائت لم يكلّف أيّ مبلغ من احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، بل أنه رغم تدخلنا في السوق، انخفضت الكتلة النقدية بقيمة 2 تريليون ليرة حتى أمس، لتصل الى 59.9 تريليون ليرة. علماً أن الكتلة النقدية كما أفادت مصادر، كانت تبلغ 92 تريليون ليرة في بداية تموز، وتراجعت الى 80 تريليون ليرة في منتصف الشهر، فإلى 60 تريليون ليرة في بداية أغسطس / آب، سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء -سعر صرف الدولار في لبنان، وشهد سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، اليوم في لبنان 26 أغسطس/ آب 2023؛ استقرارا لليوم الثاني على التوالي في البنوك.

ويعاني لبنان خلال الفترات الماضية من أزمات في جهازه المصرفي وارتفاع معدلات التضخم إلى 251.5% خلال يوليو/ تموز الماضي.

وأعلن مصرف لبنان المركزي عن استمرار صرف رواتب الموظفين بالدولة عن شهر أغسطس/ آب الجاري بالدولار الأمريكي بعد حالة من الجدل شهدتها الحكومة اللبنانية جراء عدم حسم عمليات صرف المرتبات، كم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم -سعر صرف الدولار في لبنان

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة، سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الثلاثاء