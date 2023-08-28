هبوط طائرة كانت في طريقها إلى "إسرائيل" في السعودية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

هبطت طائرة كانت في طريقها إلى "إسرائيل"، على الأراضي السعودية، في وقت متأخر من مساء الإثنين، بادعاء أنها قد تعرّضت لخلل تقنيّ.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان، إن "إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج، تتعامل مع حادثة هبوط اضطراري في السعودية، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في الجهاز الحكومي".

وأكّدت في البيان أنه "يوجد على متن الطائرة 128 إسرائيليا".

وأضافت بعد ذلك في بيان ثان، أنه "بخصوص الرحلة من سيشيل، فإنه تتم معالجة الموضوع من قبل قسم ’الإسرائيليون في الخارج’ في وزارة الخارجية، بالتعاون مع الأطراف المعنية في إسرائيل".

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الطائرة قد هبطت في مطار في مدينة جدة.

وقالت شركة الطيران "طيران سيشل"، إن "الطائرة هبطت بنجاح وجميع الركاب بخير".

وأضافت أنه "قبل دقائق قليلة، غادرت طائرة بديلة لإعادة الركاب، ومواصلة رحلتهم إلى إسرائيل بسلام، كما تم إبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية" بالحادث.