ريال مدريد يضع خطة جديدة لضم مبابي

فلسطين اليوم

وضع ريال مدريد خطة جديدة لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بحسب تقرير صحفي فرنسي.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وأشارت عدة تقارير إلى أنه أخبر ناديه بنيته في عدم التجديد.



وكان باريس سان جيرمان، قد قرر تجميد مبابي وعرضه للبيع هذا الصيف، قبل أن يعود للمشاركة في المباريات.



وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن ريال مدريد تراجع عن فكرة التعاقد مع مبابي هذا الصيف، لكنه ما يزال مهتما بشدة بضم اللاعب.

وأضاف :" أن ريال مدريد وضع خطة جديدة تتمثل في ضم مبابي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة"



وأوضح أن "الميرنجي" لن يمانع دفع مقابل مادي لضم مبابي في يناير/كانون الثاني، رغم تبقي أقل من 6 أشهر على نهاية عقده.



وأشار التقرير إلى أن نجاح هذه الخطة متوقف على ما ستسفر عنه المفاوضات بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.