السيد نصر الله يحذر الاحتلال: اغتيال أي قيادي على أرض لبنان سيكون له رد فعل قوي

فلسطين اليوم- وكالات

حذر الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله الاحتلال من أنه لن يتم السكوت عن أي عملية اغتيال على الأرض اللبنانية، تطال لبنانياً أو فلسطينياً أو إيرانياً.

وتساءل السيد نصر الله في كلمة له مساء اليوم الاثنين بمناسبة >كرى التحرير الثاني: "إن العدو الإسرائيلي طوال الصراع مع المقاومة كان يقوم بتنفيذ اغتيالات واسعة فهل استطاعت هز عضد المقاومة؟".

وتابع السيد نصر الله قائلاً: "لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيوقف المقاومة وحركاتها بل سيزيدها عناداً وإصراراً وقوة".

وقال: "إنه أمام تصاعد المقاومة في الضفة الغربية والعجز الإسرائيلي هرب نتنياهو إلى تصوير ما يجري في الضفة كخطة إيرانية" .

وأكد السيد نصر الله أن المقاومة في الضفة الغربية المحتلة هي إرادة فلسطينية بحتة.

ولفت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى أن تهديدات الاحتلال لقادة المقاومة الفلسطينية واللبنانية تنم عن ضعف صهيوني ولن ينجح في ذلك.

وشدد على أن المقاومة اللبنانية لن تتخلى عن المقاومة الفلسطينية وهي تساندها حتى تحقيق النصر.

وأضاف: "يجب أن يعترف العدو أنه في مأزق تاريخي ووجودي واستراتيجي ولن يجد مخرجاً لذلك"، مؤكداً أنه لن يُسمح أن تفتح ساحة لبنان من جديد للاغتيالات ولن يتم القبول بتغيير قواعد الإشتباك القائمة وعلى الإسرائيلي أن يفهم.

كما دعا السيد نصر الله للتضامن الحقيقي مع الأسرى في فلسطين ومع السجناء السياسيين في البحرين، لافتاً الى أن الأسرى الفلسطينيون يعانون أبشع صور التنكيل من سلطات الاحتلال ويجب التضامن معهم والوقوف بجانبهم.

وفي سياق آخر، قال السيد نصر الله إن ما يجري في سوريا هو مشروع أميركي استعانت فيه أميركا بعدد من الدول الإقليمية التي ساندتها.

وأوضح أن القائد الفعلي منذ اليوم الأول للحرب على سوريا كان الأميركي والسفير الأميركي في دمشق باعترافه.