رائحة الخريف تفوح.. انخفاض على درجات الحرارة وهطول للأمطار في فلسطين

فلسطين اليوم

تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين28/8/2023م، عن طبيعية الحالة الجوية الفلسطيية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبين العلامي عبر صفحته في "فيس بوك"، أن طقس فلسطين سيشهد يوم غدٍ الثلاثاء انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتسود اجواء أقرب للخريفية و مُنعشة نهاراً.

وأشار إلى أن حالة الطقس غداً ستكون فيها الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار فوق بعض المناطق.

وفي وقت سابق، ️تحدث الراصد العلامي، عن موعد انتهاء فصل الصيف في فلسطين، وقال " شهر ويندحر فصل الصيف ، ليبدأ فصل الخريف فلكياً والذي يُعتبر بداية الموسم المطري".

وأشار إلى أن التوقعات الفصلية للخريف مُبشرة بموسم مطري جيد.

وبناء على الحسابات الفلكية، فمن المقرر أن يبدأ فصل الخريف 2023-1445، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر من العام الجاري 2023، والذي يوافق يوم السبت 8 ربيع الأول 1445 هجرياً.