مصادر عبرية: الموساد يستشيط غضباً بعد تسريب اللقاء بوزيرة خارجية ليبيا

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية أن جهاز "الموساد" التابع للاحتلال استشاط غضباً من كشف اللقاء بين وزير الخارجية "الإسرائيلي" ووزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش.

وبحسب المصادر، فإنهم في جهاز الموساد يستشيطون غضباً بعد كشف لقاء وزير الخارجية للاحتلال ووزيرة الخارجية الليبية.

كانت وزارة الخارجية بحكومة الاحتلال، زعمت عدم وقوفها أو الوزير شخصيا خلف "تسريب" معلومات عن اللقاء بين إيلي كوهين ونظيرته الليبية الموقوفة عن العمل احتياطيا.

يأتي ذلك، بينما قال مسؤول "إسرائيلي" لوكالة "رويترز" اليوم، إن اللقاء بين وزيري خارجية إسرائيل إيلي كوهين وليبيا نجلاء المنقوش الذي عقد في إيطاليا الأسبوع الفائت، تم الاتفاق عليه مسبقا.

ووفق المسؤول "الإسرائيلي" فإن اللقاء استمر أكثر من ساعة، وقد تم الاتفاق عليه مسبقا "على أعلى المستويات" في ليبيا.

وكانت خارجية الاحتلال كشفت عن لقاء جمع كوهين بالمنقوش واصفة اللقاء بالتاريخي، كخطوة أولى في العلاقة بين "إسرائيل" وليبيا.

إلى ذلك أفات مصادر صحفية في ليبيا، بأن الوزيرة المنقوش، غادرت طرابلس متجهة إلى تركيا، بعدما أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، قرارا بوقفها عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق على خلفية لقائها كوهين.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

كما أفادت الصحيفة بأن "إسرائيل" وليبيا أجرتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.