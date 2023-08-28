مصرع 5 أشخاص بينهم أطفال في غرق مركبي مهاجرين

فلسطين اليوم- وكالات

لقيت امرأة وأربعة أولاد بينهم رضيعة حتفهم الإثنين في حادثي غرق في بحر إيجه باليونان في حين نجا 54 شخصا بعد أن أنقذهم خفر السواحل، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس.

وقع الحادث الأول في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي قبالة جزيرة ساموس شرق بحر إيجه قرب السواحل الغربية لتركيا.

وقالت شرطة الميناء وبافلوس ماريناكيس إن سفينة دورية لخفر السواحل أنقذت 37 شخصا بينهم امرأة توفيت.

بعد ساعات عند قرابة الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش من الإثنين "رصد خفر السواحل وأنقذوا 22 أجنبيا قبالة جزيرة ليسبوس شمال شرق بحر إيجه أربعة منهم كانوا متوفين"، وفقا لبيان شرطة الميناء.

وقال بافلوس ماريناكيس خلال مؤتمر صحافي إن بين الضحايا "طفلا يبلغ ثماني سنوات ورضيعة في شهرها الـ11 وفتاة تبلغ ثماني سنوات وأخرى تبلغ 14 عاما".

وارتفع عدد الوافدين من طالبي اللجوء إلى اليونان عبر الحدود البحرية للبلاد، قرب السواحل الغربية لتركيا، هذا العام وخصوصا في آب/أغسطس.

ونقلا عن أرقام وزارية، قال تلفزيون "اي ار تي" العام إن 1100 شخص وصلوا إلى اليونان في آب/أغسطس مقارنة بـ789 في تموز/يوليو و608 في حزيران/يونيو. ووصل 10,790 مهاجرا ولاجئا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقابل 5,216 في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للتلفزيون نفسه.

وتقوم شرطة الموانئ اليونانية بمساعدة وكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس) بدوريات منتظمة في المنطقة البحرية شرق بحر إيجه، قبالة تركيا من حيث يحاول العديد من المهاجرين العبور إلى اليونان للوصول إلى أوروبا الغربية.

على الرغم من عمليات الإنقاذ العديدة التي قامت بها السلطات اليونانية للقوارب التي تواجه صعوبات، فقد وقع العديد من حوادث الغرق في هذه المنطقة، مما أدى إلى وقوع ضحايا.

وغالبا ما تتهم وسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان السلطات اليونانية بتنفيذ عمليات إبعاد غير قانونية للمهاجرين إلى المياه التركية للحد من عدد الوافدين إلى الأراضي اليونانية.