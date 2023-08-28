فلسطين اليوم

عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، منذ إعلان وزارة الشباب والرياضة المصرية تعين عماد البناني مديراً تنفيذيا لنادي الزمالك المصري بدلا من اللواء حسن موسى المدير التنفيذي المعين قبل أيام، حتى ضجة مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك محركات البحث قوقل من محبى نادي الزمالك والكرة المصرية بشكل خاصة والعربية بشكل عام، لما يحظى به الزمالك من شعبية جماهيرية واسعة على مستوى الوطن العربي ودول الخليج، لهذا متابعينا الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، تحت عنوان عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المكثفة والمتواصلة عبر محرك قوقل والتي رصدها فريق العمل عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك.

من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

وفي مقالنا عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا، أعلنت فيه تولي عماد البناني مهمة المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بدلًا من اللواء حسن موسى المدير التنفيذي المعين قبل أيام.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، تواجد الدكتور عماد البناني في مهمة الإدارة التنفيذية للقلعة البيضاء بدلًا من حسن موسى، ومع استمرار الثنائي أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، وأيمن أبو سريع مدير النشاط الرياضي.

من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

ونرفق لكم متابعين وفي مقالنا عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، عدد من المعلومات عن الدكتور عماد مصطفى حمزة البناني، و يعد عماد البناني أحد أبرز الكوادر الإدارية في المجال الرياضي، وذلك في ظل المناصب التي تولاها في قطاعات مختلفة.

وتولى عماد البناني مهمة رئاسة المجلس القومي للرياضة، قبل دمج مجلس الشباب ومجلس الرياضة في وزارة واحدة وهي وزارة الشباب والرياضة.

كما عين طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، الدكتور عماد البناني في مهمة المدير التنفيذي في وزارة الشباب والرياضة، قبل أن تنتهي مدة خلال فترة الوزير خالد عبد العزيز.

وسبق له وتولى مهمة رئيس المكتب التنفيذي ورئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خلال فترة سابقة، كما أعلن حزب المصريين الأحرار تعيينه رئيسًا للجنة الشباب والرياضة في الحزب بداية من عام 2020، وفي مقالنا عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

من هو عماد البناني

وفي مقالنا عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، ويتولى عماد البناني رئاسة الاتحاد المصري والعربي والإفريقي في الرياضة للجميع، كما تولى منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع.

وساهم البناني خلال فترة تواجده في وزارة الرياضة في عدة أمور هامة، أبرزها سفر كرم جابر لأولمبياد لندن 2012 وحصد ميدالية للمصارعة المصرية.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك برئاسة عماد البناني، مهمة تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادي وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي، وفي مقالنا عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

كما تتولى اللجنة مهمة اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بندًا لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك وذلك في ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك.

تفاجأت جماهير الزمالك، بقرار وزارة الشباب والرياضة، بتغيير رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير النادي، وفي مقالنا عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

من هو عماد البناني رئيس الزمالك الجديد

وفي مقالنا عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، وقررت الوزارة تكليف الدكتور عماد البناني، بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك، وذلك باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، بدلا من اللواء حسن موسى، الذي كان قد تولى ذات المنصب منذ أيام.



كما قررت وزارة الشباب والرياضة استمرار أحمد فؤاد بمنصب المدير المالي، وأيمن عبد المنعم أبو سريع كمدير للنشاط الرياضي بالزمالك، ولا يعتبر البناني اسما جديدا في عالم الرياضة ، حيث سبق له وتولى رئاسة المجلس القومي للرياضة، بالإضافة أنه تواجد بمنصب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة للجميع.



وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، فاز البناني بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، وذلك خلال فعاليات الجمعية العمومية التي استضافتها دولة البحرين بمشاركة 54 دولة، وفي مقالنا عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

من هو الدكتور عماد البناني



وفي مقالنا عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، يذكر أن مجلس إدارة الزمالك السابق قدم استقالة جماعية، بعد فترة صمود بدون رئيس، عقب عزل مرتضى منصور بحكم قضائي، ومازالت ردود الافعال الغاضبة على تعيين عماد البنانى مدير تنفيذى للنادى، وعلى تصريح عماد البنانى بانه لا أهلاوى ولا زملكاوى.

تصريح أثار موجة غضب جديدة ضده، بعد موجة الغضب من الاساس بسبب تعيينه مدير تنفيذى للزمالك، وهو الان منصب الرجل الاول فى ظل عدم وجود مجلس ادارة، والمستشار محمد عطية عضو اللجنة السابقة التى كانت تدير النادى، على تصريح الرجل بهذه الكلمات حيث قال :" حضرتك جى نادى الزمالك مش مُرشح لوزارة الرياضة .. يا تكون زملكاوى أصلاً يا وجودك غير مرغوب فيه"، وفي مقالنا عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

وضمن مقالنا عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، سنرفق لكم متابعينا الكرام مقطع فيديو قصير يوضح لكم عماد البناني- من هو عماد البناني المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك