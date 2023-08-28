واشنطن لخارجية الاحتلال: الكشف عن اللقاء بالوزيرة الليبية أضر بجهود أمريكا

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أكد موقع اكسيوس الأمريكي ان ادارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن وجهت رسالة شديدة اللهجة لحكومة الاحتلال، بعد الكشف عن لقاء جمع وزير خارجية الاحتلال بوزيرة خارجية ليبيا.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار، إن رسائل صعبة تم تسليمها إلى وزير الخارجية إيلي كوهين وكبار المسؤولين في وزارة خارجية الاحتلال، مفادها أن الكشف عن اللقاء من قبل "إسرائيل" أضر بالجهود الأميركية لتعزيز التطبيع بين إسرائيل وليبيا ودول عربية أخرى، بل وتسبب ذلك الأمر في زعزعة الاستقرار في ليبيا والإضرار بالمصالح الأمنية الأمريكية.

إلى ذلك أفات مصادر صحفية في ليبيا، بأن الوزيرة المنقوش، غادرت طرابلس متجهة إلى تركيا، بعدما أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، قرارا بوقفها عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق على خلفية لقائها كوهين.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

كما أفادت الصحيفة بأن "إسرائيل" وليبيا أجرتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.