الاحتلال يستولي على خلاطة ومضخة باطون غرب سلفيت

فلسطين اليوم

استولت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين28/8/2023م، على خلاطة ومضخة باطون في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتـلال اقتحمت البلدة واستولت على خلاطة ومضخة باطون، خلال العمل في منزل قيد الإنشاء بمنطقة "المرحرح"، غرب البلدة.

ومنذ مطلع العام الجاري، صعدت سلطات الاحتلال من سياساتها العنصرية ضد أبناء شعبنا فقد صعدت من سياسة الهدم للمنازل، وتسليم إخطارات الهدم منع البناء لمختلف المنشآت في إطار سياسة التضيق على الوجود الفلسطيني، وتوسيعا للتمدد الاستيطاني.