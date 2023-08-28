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الاحتلال يفرج عن شاب مقدسي شرط الحبس المنزلي وغرامة مالية
أفرجت قوات الاحتلال"الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء28/8/2023م، عن شاب من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، شرط الحبس المنزلي.
وبحسب مصادر مقدسية، فإن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن الشاب المقدسي بسام شكري القنبر من بلدة جبل المكبر بشرط الحبس المنزلي و كفالة مالية بقيمة 3000 شيكل.
يشار إلى أن قرار الافراج عن الشاب القنبر جاء بعد اعتقال دام 17يوما في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، تحت حجج احتلالية واهية وكاذبة.