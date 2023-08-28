الاحتلال يجري مناورات اختبار جاهزية للتصدي للصواريخ والقذائف

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكر موقع القناة السابعة العبرية، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال سيجري مناورات لفحص جهوزية التعامل مع إطلاق الصواريخ والقذائف وتجريها قيادة الجبهة الداخلية خلال الأيام القادمة.

وأضافت أن يوم الثلاثاء المقبل سيتم تفعيل التحذير من إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية الساعة 10:05 صباحًا في المجلس المحلي كفار فرديم قرب الحدود مع لبنان، ويوم الخميس سيتم تفعيل تحذير آخر بشأن إطلاق الصواريخ الساعة 10:05 صباحًا، في مناطق يشوف موريشت وكيبوتز كيشور شرق عكا.

وأشارت إلى أنه إذا تم إطلاق إنذار حقيقي، سيتم إصدار إنذار إضافي للارتفاع والانخفاض. يأتي ذلك في إطار تنفيذ مناورات تحذيرية للتأكد من استعداد واستجابة الجهات المعنية لإطلاق صفارات الإنذار واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتقديم التوجيهات والإرشادات في حالة حدوث تهديد فعلي.