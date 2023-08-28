برشلونة يقترب من ضم "كانسيلو"

الساعة 06:32 م|28 أغسطس 2023
كانسيلو
كانسيلو

فلسطين اليوم

يقترب نادي برشلونة، اليوم الإثنين28/8/2023م، من حسم صفقة البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي، قبل أيام قليلة من انتهاء الميركاتو الصيفي في أوروبا.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه بشبكة "إكس" (تويتر سابقا): "حسم نادي برشلونة صفقة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي، حيث تبادل الناديان الوثائق الرسمية للانتقال أخيرا".

وأضاف فابريزيو: "سيتم توقيع عقود الصفقة اليوم، كما أن كانسيلو مستعد للسفر إلى برشلونة الليلة".

واختتم: "ستكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء".

وكان كانسيلو الخيار الأول لدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، من أجل دعم مركز الظهير الأيمن بلاعب جديد.

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برشلونة يقترب من ضم كانسيلو