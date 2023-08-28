بالفيديو وفيات بانهيار عقار في مصر

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، عن وفاة ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران في انهيار عقار سكني بمحافظة الإسماعيلية شرقي مصر.

وأوضحت الاعلام المصري، أن العقار المنهار مكون من ثلاثة طوابق، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات.

ولا تزال فرق الحماية المدنية الإسماعيلية البحث عن اشخاص أسفل أنقاض العقار.

وأصدرت الجهات المعنية، قرار بإزالته، كونه آيل للسقوط لخطورته على حياة السكان.

وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.