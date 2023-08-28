البحرية الروسية توجه ضربة ناجحة ضد مستودعات أسلحة أوكرانية

فلسطين اليوم

وجهت البحرية الروسية، اليوم الاثنين، ضربة ناجحة لمستودع يحتوي على أسلحة الطيران والذخائر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وشن الأسطول البحري الروسي، الليلة الماضية، "ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى على مستودع لأسلحة الطيران والذخيرة للقوات الأوكرانية".

وحققت الضربة، هدفها وأصابت الموقع كما مخطط له سابقًا.

وخسر الجيش الأوكراني، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، نحو 570 جنديا على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي.

إليك أبرز ما تضمنه التقرير اليومي الأخير من وزارة الدفاع الروسية:

أولا: صد هجومين على محور جنوب دونيتسك، والقضاء على نحو 100 جندي أوكراني

ثانيا: صد هجومين على محور كوبيانسك، وتصفية ما يصل إلى 30 جنديا للعدو

ثالثا: بلغت الخسائر الأوكرانية على محور كراسني ليمان حوالي 60 جنديا وعلى محور خيرسون ما يصل إلى 35 جنديا

رابعا: ضرب مركز للقيادة والمراقبة تابع للواء 67 الميكانيكي الأوكراني في لوغانسك

خامسا: صد 7 هجمات للعدو في منطقة رابوتينو وفيربوفويه على محور زابوروجيه، وشملت خسائر العدو على هذا المحور ما يصل إلى 160 جنديا ومدفعين من طراز M777، ومدفعا ذاتي الحركة AS90 Braveheart ومدفع FH-70

سادسا: صد هجومين أوكرانيين قرب كليشييفكا وكراسنوغوروفكا على محور دونيتسك، والخسائر الأوكرانية تتجاوز 185 جنديا

سابعا: الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 5 قنابل موجهة من طراز JDAM، ودمرت 27 طائرة بدون طيار أوكرانية