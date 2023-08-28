خسارة ثانية للمنتخب الأردني في مونديال السلة

فلسطين اليوم

تلقى المنتخب الأردني، اليوم الاثنين، هزيمته الثانية تواليا ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة في الفلبين واليابان وأندونيسيا.

وودع المنتخب الأردني رسميا منافسات البطولة من دورها الأول بعد تلقيه هزيمة الثانية التي كانت هذه المرة أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 94-87 بعد اللجوء لشوط إضافي بعد انتهاء اللقاء في زمنه الأصلي 85-85.

وينهي الأردن مشواره في دور المجموعات بمواجهة للتاريخ أمام منتخب الولايات المتحدة الأميركية بعد غد الأربعاء.

وفي باقي المباريات، انتزع منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي" انتصارا ثمينا على حساب نظيره الفنزويلي بنتيجة (81-75)، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لبطولة كأس العالم لكرة السلة.

وأنعش منتخب جنوب السودان، آماله في المنافسة على التأهل للدور الثاني (ثمن النهائي)، بفوزه التاريخي على نظيره الصيني (89-69) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وفي المجموعة السادسة، تلقى المنتخب الإيراني الهزيمة أمام منتخب ساحل العاج بفارق نقطتين بواقع 69-71 ليودع البطولة رسميا من دورها الأول.