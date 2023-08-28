"الأكاديمية الدولية" تطلق نداءً تحت شعار "أوقفوا شراء الأسلحة الإسرائيلية"

فلسطين اليوم

أطلقت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي و"الأبرتهايد"، اليوم الإثنين، نداءً تحت شعار: "أوقفوا شراء الأسلحة الإسرائيلية"، في مقر الحملة، بمدينة رام الله.

وقال الأمين العام للحملة الأكاديمية رمزي عودة، إن الحملة الأكاديمية تطلق هي ومجموعة من الشركاء في مختلف أنحاء العالم في أوروبا، وأميركا اللاتينية، والدول العربية، حملة لوقف شراء الأسلحة الإسرائيلية من مختلف دول العالم في ظل التوسع والزيادة في بيع أسلحتها للعديد من الدول، إذ بلغت موازنة الاحتلال في العام الماضي 13 مليار دولار، وفق تصريحات جيش الاحتلال.

ولفت إلى أن هذه الأموال تستخدم في تمويل استيطان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتمت الموافقة على بناء (12885) وحدة استيطانية جديدة العام الجاري.

وأضاف عودة، أن قوات الاحتلال تستخدم شعبنا كحقل تجارب لهذه الأسلحة، لتروجها للعالم، من أجل شرائها وتسليح المستوطنين، إذ أصبح التسليح شبه إجباري، وتقوم حكومة الاحتلال بتدريب المستوطنين على حمل السلاح.

وطالب عودة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها بتجريم شراء تلك الأسلحة، والدول المختلفة بوقف شراء أسلحة الاحتلال، لأنها توظف ميزانيتها لدعم المستوطنات، ولاستدامة نظام الفصل العنصري.