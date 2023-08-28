مخططات الاحتلال بالقدس: تهويدٌ متسارعٌ ودعواتٌ لإفشالها بكافة السبل المتاحة

فلسطين اليوم

تخطيط احتلالي متواصل للسيطرة على القدس بالمشاريع التهويدية والمخططات الاستيطانية المتواصلة، وسط دعوات لإفشال مخططات الاحتلال عبر وسائل المقاومة المتاحة.

بدوره أكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، أنه منذ قيام الاحتلال حتى يومنا هذا والعدو الصهيوني يخطط لتهويد القدس.

وبين خلال حديثه لقناة حطين الرقمية، أن الاحتلال يجد صعوبة في السيطرة على مدينة القدس.

وأوضح أن الاحتلال يهدف إلى حسم الصراع في القدس بأسرع ما يمكن من خلال الخطة الخمسية والخطط التهويدية.

وشدد على أن أهل مدينة القدس في القسم الشرقي استطاعوا أن يحافظوا على هوية المدينة المقدسة.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يستطيع إفشال الخطة الخمسية في تحقيق أهدافها والحفاظ على هوية مدينة القدس.

ونوّه إلى أن سر قوة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال هو وحدة أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده.

وكان مراقبون ومختصون في شؤون القدس، قد أكدوا أن سلطات الاحتلال بدأت خلال الأيام الماضية بتطبيق الخطة الخمسية، عبر إرهاب المقدسيين وزيادة الضغط والتضييق عليهم.

وأوضح المختص في شؤون القدس إسماعيل مسلماني أن الاحتلال بدأ منذ الجمعة بتطبيق الخطة الخمسية بالقدس المحتلة، وهذا ناقوس خطر كبير.

وأشار مسلماني إلى أن مدينة القدس تشهد المزيد من اعتداءات المستوطنين ومظاهر التهويد والصلوات التلمودية، وكيان الاحتلال بكل مستوياته يعمل الآن بتناغم شديد على تهويد القدس وفرض وقائع جديدة.

وبيّن أن الاحتلال يحاول التضييق على المقدسيين لثنيهم عن ثباتهم ورباطهم في المدينة المقدسة، منوهاً إلى أن المقدسيين يعون جيدًا مخططات الاحتلال، وهم يبذلون أقصى جهد للرباط والدفاع عن القدس.