التعليم يعلن موعد الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من امتحان التوجيهي

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين 28/8/2023، أن موعد إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة، سيكون الساعة 12 ظهر يوم غد الثلاثاء 29-08-2023.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps .

كما يمكن متابعة النتائج لطلبة المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" من خلال الموقع

http://tawjihi.mohe.ps/