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التعليم يعلن موعد الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من امتحان التوجيهي
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين 28/8/2023، أن موعد إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة، سيكون الساعة 12 ظهر يوم غد الثلاثاء 29-08-2023.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps .
كما يمكن متابعة النتائج لطلبة المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" من خلال الموقع