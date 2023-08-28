تقرير لهيومن رايتس ووتش يكشف: "اسرائيل" تغولت في دماء الأطفال الفلسطينيين بقتل 34 طفلاً

فلسطين اليوم

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، في تقرير أوردته اليوم، الإثنين 28/8/2023 ، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قوات "حرس الحدود" الشرطية، قتلوا أطفالا فلسطينيين دون أي سبيل للمساءلة"، وكشفت عن معطيات تؤكد تصاعد جرائم القتل التي يستهدف من خلالها الاحتلال الأطفال الفلسطينيين.

وأفادت المنظمة بأن عام 2022 الماضي كان "أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما"، وأوضحت أن "عام 2023 مستمر في نفس الوتيرة أو أنه سيتجاوز أعداد 2022، حيث استشهد ما لا يقل عن 34 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية حتى 22 آب/ أغسطس الجاري".

وحققت "هيومن رايتس ووتش" في أربعة حوادث إطلاق نار تسببت في قتل أطفال فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 وآذار/ مارس 2023.

وهم آدم عياد، وديع أبو رموز، محمود السّعدي، محمد السليم.