فلسطين اليوم

يشهد الدولار الأمريكي في فلسطين منذ يومين حالة من الاستقرار بعد ارتفاع سعره ، لـ3.80 شيقلاً ، وسط تساؤلات عن وضعه المقبل الارتفاع أم الانخفاض .

تساؤلات بشأن وضع الدولار الامريكي وضع العديد من التساؤلات ، هل هناك ارتفاع قادم على الدولار وقد يصل 4 شواقل الايام القادمة .





الدولار في فلسطين مكانك سر وسط ترقب الارتفاع او الانخفاض القادم

استبعد المختص في الشأن المالي والاقتصادي أحمد أبو قمر، في مقابلة خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يرتفع الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي ليصل إلى مستوى 3.82- 3.83 شيكلاً خلال الأسبوع المقبل، مستبعداً في الوقت ذاته أن يصل إلى مستوى التسعينيات أو الـ 4 شواكل حتى نهاية العام الجاري.

وأرجع أبو قمر أسباب ارتفاع الدولار أمام الشيقل يعود إلى الخلافات والمشاكل السياسية المتواصلة في كيان الاحتلال الناجمة عن قانون "التعديلات القضائية"، إضافة إلى الوضع الأمني الراهن، وإمكانية اندلاع مواجهة عسكرية على إحدى الجبهات، ناهيك عن البيانات الصادرة بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، التي قد تدفع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة من جديد.

الدولار في فلسطين مكانك سر وسط ترقب الارتفاع او الانخفاض القادم

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي" صباح اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.35 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.10 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل