أسماء "22" أسيراً معتقلاً قبل توقيع اتفاقية أوسلو

فلسطين اليوم

نشر نادي الأسير اليوم الاثنين 28/8/2023 ، أسماء الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو والبالغ عددهم (22) أسيرًا

مع دخول الأسير السعدي عامه 35 في سجون الاحتلال يذكّر نادي الأسير، بالأسرى القدامى في سجون الاحتلال وهم:

1.محمد الطوس معتقل منذ عام 1985

2.إبراهيم أبو مخ معتقل منذ عام 1986

3.وليد دقة معتقل منذ عام 1986

4.إبراهيم بيادسة معتقل منذ عام 1986

5.أحمد أبو جابر معتقل منذ عام 1986

6.سمير أبو نعمة معتقل منذ عام 1986

7.محمد داوود معتقل منذ عام 1987

8.جمعة آدم معتقل منذ عام 1988

9.محمود أبو خربيش معتقل منذ عام 1988

10.رائد السعدي معتقل منذ عام 1989

11.إبراهيم اغبارية معتقل منذ عام 1992

12.محمد اغبارية معتقل منذ عام 1992

13.يحيى اغبارية معتقل منذ عام 1992

14.محمد جبارين معتقل منذ عام 1992

15.ضياء الفالوجي معتقل منذ عام 1992

16.محمد فلنة معتقل منذ عام 1992

17.ناصر أبو سرور معتقل منذ عام 1993

18.محمود أبو سرور معتقل منذ عام 1993

19.محمود عيسى معتقل منذ عام 1993

20.محمد شماسنة معتقل منذ عام 1993

21.عبد الجواد شماسنة معتقل منذ عام 1993

22. علاء الدين الكركي معتقل منذ عام 1993 .