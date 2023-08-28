بعد تعليق الشقيقين القواسمة إضرابيهما .."5" أسرى يواصلون الاضراب

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة الاسرى اليوم الاثنين 28/ 8/2023 ان الاسيران الشقيقان حاتم وحازم القواسمة علقا اضرابهما عن الطعام بعد "18 يوما ، "وذلك بعد ان وافقت ادارة السجون على لقائهم في زنزانة واحده.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، اعلن إنّ أربعة معتقلين إداريين علّقوا مساء أمس إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، وهم: زهدي طلال عبيدو من الخليل، ومحمد تيسير زكارنة من جنين، وأنس أحمد كميل من جنين، وذلك بعد 18 يومًا على الإضراب، كذلك المعتقل سيف الدين العمارين من الخليل، الذي استمر إضرابه لمدة ثمانية أيام، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ.

وأوضح النادي أنّه وبتعليق المعتقلين الأربعة الإضراب عن الطعام فإن سبعة أسرى يواصلون الإضراب، منهم أربعة معتقلين إداريين، وهم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف حيث يواصلان الإضراب منذ (26) يومًا، وهما أقدم المعتقلين المضربين من حيث مدة الإضراب، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي يواصل إضرابه منذ (22) يومًا، والمعتقل عبد الرحمن إياد براقة الذي يواصل إضرابه منذ (19) يومًا.

وكان الأسير ماهر الأخرس من جنين، قد شرع بالإضراب، منذ لحظة اعتقاله قبل خمسة أيام رفضًا لاعتقاله، وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقاله لمدة سبعة أيام لتحقيق.

وفي هذا الإطار أكّد نادي الأسير، أنّ إدارة السجون، تواصل إجراءاتها التنكيلية بحقّ المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام، في محاولة للضغط عليهم لوقف خطواتهم النضالية.