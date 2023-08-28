تسهيلات ستعلن الأسبوع المقبل: خصومات البلديات تصل لأكثر من 50%

فلسطين اليوم

بعد إعلان رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعاليس، كثر الحديث عن طبيعة التسهيلات التي من المقرر أن توفرها الحكومة للمواطنين والموظفين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يقاسيها سكان القطاع.

ويعيش أكثر من 2 مليون نسمة في قطاع غزة، في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، جراء ارتفاع معدلات البطالة بشكلٍ متواصل، نتيجة الحصار المفروض عليه دون وجود أفق بانتهاء هذا الحصار أو انخفاض المؤشرات الاقتصادية الكارثية التي أسفرت عنه، وتركت آثارًا واضحة على المستويين المعيشي والاجتماعي بين مواطنيه.

وفي 23 من الشهر الجاري، أعلن الدعاليس عن المصادقة على رزمة من الإجراءات والتسهيلات تخص البلديات بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم، مطالبًا بسرعة البدء في تنفيذها وتطبيق بنودها.

موعد الإعلان عن التسهيلات

م. منى سكيك مدير عام التخطيط والتطوير في وزارة الحكم المحلي، أكدت، أن الوزارة شرعت بقرار من الحكومة بالتسهيل والتخفيف عن المواطنين من خلال رزمة تسهيلات ستقدمها البلديات خلال أيام.

وأوضحت، أن التسهيلات تشمل كافة الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين ومنها المياه والحرف والنظافة وتراخيص البناء وغيرها، لافتةً إلى خصوصية لكل بلدية حسب منطقتها الجغرافية بدراسة الخصومات حسب ما تراه مناسباً للتخفيف عن المواطنين.

وشددت سكيك على أن التسهيلات مُوحدة وتشمل جميع بلديات قطاع غزة، وكل بلدية تقوم بدراستها والإعلان عنها من جهتها، معلنةً أنه سيتم الإعلان رسمياً عن هذه التسهيلات نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع القادم.

وقالت سكيك:" سيتم مراعاة الفئات المختلفة كالجرحى والأسرى وكبار السن وذوي الإعاقة أصحاب إشتراكات المتوفيين، كما سيكون هناك رزمة تسهيلات خاصة بالموظفين مثل الديون القديمة وجوائز تحفيزية للمتلزمين بالسداد وخصم على الاشتراكات الجديدة.

وأكدت سكيك، أن نسبة الخصم ستصل لأكثر من 50% على جميع خدمات البلديات في قطاع غزة.

بلدية دير البلح

من جهتها، أعلنت بلدية دير البلح، أن الحملة الأبرز التي ستعتمدها البلدية ضمن رزمة الإجراءات والتسهيلات التي أعلنت عنها رئاسة العمل الحكومي بالتنسيق مع بلديات قطاع غزة هي النصف على المواطن والنصف على البلدية بنسبة 50% على كافة الخدمات المقدمة من البلدية في كافة القطاعات والمعاملات بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم.

وأفاد رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، أن البلدية ستقوم بخصم ما نسبته 50% من الفاتورة على المواطنين، وسترفع نسبة الخصم لتصل إلى 60% من قيمة الفاتورة للملتزمين بالسداد بشكل شهري.

ولفت إلى أن الخصم والتسهيلات سيشمل الموظفين الحكوميين، بحيث يتم دفع 50% من الفاتورة من المستحقات و50% تتحملها البلدية، وترتفع النسبة كذلك لـ60% في حال تم تفعيل السداد الآلي من قبل الموظف على فواتير البلدية، موضحاً أن الحكومة أصدرت قرار للبلديات بالعمل على التخفيف عن المواطنين، وتركت الأمر للبلديات لتحديد التسهيلات التي يمكن أن تقدمها.