المباحث تُوقف مطلقاً للنار خلال شجار عائلي غرب غزة

فلسطين اليوم

أوقفت دائرة مباحث محافظة غزة قسم الشاطئ، المواطن عبد الله (م)، وذلك لقيامه بإطلاق النار في الهواء خلال شجار وقع بين عائلتي (م) و (ص) في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأوضحت مباحث الشاطئ، أنها ضبطت المذكور وباستجوابه، أقر بما نسب إليه، وبدلالته تم مصادرة سلاح كلاشنكوف استخدمه المذكور لإطلاق النار خلال الشجار بين العائلتين.

وأكدت أنه تم إحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.