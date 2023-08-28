هيئة الأسرى: ضرب وتنكيل وظروف قاسية تعرض لها الاسرى في "عصيون"

فلسطين اليوم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال نفّذت حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا كبيرًا من سكان الضفة الغربية والقدس، خلال اليومين الماضيين.

وأفادت الهيئة، في تقريرها ، بأنّه تخلل عمليات الاعتقال اعتداءٌ وحشيّ من قبل القوات الخاصة الصهيونية ووحدات من الشرطة على المعتقلين، الذين تم اقتيادهم إلى مركز توقيف "عصيون" .

وأوضحت بانه تمّت غالبية عمليات الاعتقال بعد منتصف الليل، حيث كانت تقوم القوات "الإسرائيلية" باقتحام منازل المعتقلين بطريقة عنيفة وسط تكسير وتخريب محتويات المنازل وتحطيمها والاعتداء على أفراد العائلة وترويعهم .

وفي السياق ذاته وثقت الهيئة عقب زيارة محاميتها جاكلين الفرارجة حالتين اعتقال تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ، منهم حالة الأسير رامي غنيمات من بلدة صوريف ، والذي يعاني من تفتت في قدمه اليمنى اثر سقوط من علو ولا يستطيع المشي الا باستخدام العكازات ، حيث قامت قوة كبيرة من الجيش بمداهمة منزله بعد تفجير الباب الخارجي وسط رعب للاطفال والاهل وخلال عملية اعتقاله تعرض الأسير للهجوم من قبل الجنود وقاموا بدفعه من الخلف لاجباره على السير، لكنه وقع على الأرض أكثر من مرة ، ومن ثم تم إحضار حمالة ووضع عليها والسير به ما يقارب ٣ كيلو متر ، وخلال عملية الاقتياد على الحمالة تعرض الأسير للضرب المبرح مما تسبب بإغماءة من شدة الالم ، وبعدها توقفوا محاولين إيقاظه وإجباره على السير مشيا، فوقع الأسير ارضا من شدة الألم ، وافاق على محاولة انعاشه من الضابط المرافق للقوة وقاموا بجره بشكل مهين حتى وصلوا للجيب وقاموا برميه بداخله و تعمدوا أن تكون الدفعة على قدمه المصابة ، وقد يكون بحاجة الى عملية جراحية في أي لحظة .

وعن حالة الأسير عكرمة ناجح من محافظة جنين قالت الهيئة بأنه تم اعتقاله من منزله من قبل قوة كبيرة من الجيش مدججين بالاسلحة والكلاب البوليسية وقاموا بتكسير محتويات المنزل وأثناء عملية الاعتقال تعرض الأسير بواسطة الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق للضرب المبرح والعنيف على وجهه ورأسه والذي ادى الى اصابته بنزيف حاد ورضوض .

وتدين الهيئة هذه الاعتداءات التي يتعرض لها الشبان خلال عمليات اعتقالهم ، منوهة ً أن هذا الاسلوب يتنافى بشكل كامل مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الانسان