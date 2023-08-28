بعد حديث الاحتلال عن تجميد زيادة تصاريح عمال قطاع غزة… العمصي يرد!

فلسطين اليوم

أعلن سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، اليوم الاثنين 28/1/2023 ، إن ما يروج له الاحتلال بتجميد زيادة تصاريح عمال قطاع غزة هو كذب وافتراء ومتاجرة بمعاناة الناس وأهالي سكان القطاع.

وقال العمصي خلال تصريحات لإذاعة الأقصى :إن الاحتلال لم يعلن أصلاً عن زيادة أعداد تصاريح العمال من قبل حتى يعلن اليوم عن تجميدها.

واعتبر أن تصريحات الاحتلال حول نيته التخفيف من معاناة العمال هي للاستهلاك الإعلامي. ، موضحاً أنه ومنذ قدوم حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لم نجد منها إلا زيادة في التضيق والمعاناة على أهالي قطاع غزة.

وكانت مصادر إعلامية "إسرائيلية" كشفت عن مزاعم تجميد "إسرائيل" زيادة حصة عمال قطاع غزة إلى 20 ألفا , مبيناً أن القرار يأتي كإجراء عقابي ، بعد تبني عمليات حماس في الضفة وعودة المواجهات عند السياج الحدودي في قطاع غزة.