فلسطين اليوم

متى يظهر القمر الأزرق- ما هي ظاهرة القمر الأزرق، في هذه الأثناء الحديث يدور عن ظهور القمر الأزرق، الذي يعد الثالث من بين أربعة أقمار ظهر في السماء منذ بدء عام 2023، بدأ ظهورها في شهر يوليو الماضي، وتتوالى ظهورها تباعاً حتى شهر سبتمبر المقبل، إذ إن هذه الظاهرة كونية من تدابير الله سبحانه وتعالى.

متى يظهر القمر الأزرق- ما هي ظاهرة القمر الأزرق

متى يظهر القمر الأزرق- ما هي ظاهرة القمر الأزرق، ظاهرة القمر الأزرق قد لا تكرر إلا في حلول عام 2032 أي بعد 9 سنوات من ظهوره، لذا الناس ترغب باغتنام الفرصة ومشاهدة ظاهرة القمر الأزرق، لذلك يتم السؤال عن، متى يظهر القمر الأزرق، وبدور ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متى يظهر القمر الأزرق- ما هي ظاهرة القمر الأزرق.





موعد ظهور القمر الأزرق متى يظهر القمر الأزرق

موعد ظهور القمر الأزرق متى يظهر القمر الأزرق، وسائل الاعلام العربية والدولية مهتمة جدا بالكتابة والنشر عن هذه الظاهرة الكونية الفريدة، ومن خلال نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية" قالت من خلاله: إن القمر العملاق الثالث لهذا العام سيظهر يوم 30 أغسطس في تمام الساعة 9:36 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي في حدود الساعة 02:35 بتوقيت غرينتش (في الساعات الأولى من يوم 31 أغسطس).

أين سيظهر القمر الأزرق

أين سيظهر القمر الأزرق، موعد ظهور القمر الأزرق متى يظهر القمر الأزرق، والقمر الأزرق أو «بلو موون» وهو بدر صفر الذي يرصد في سماء مصر الخميس المقبل، وهو القمر الثاني العملاق في شهر أغسطس، فكان الأول في 1 أغسطس، وعلى الرغم من اسمه، لكن القمر الأزرق لا يحمل أي لون مختلف، حيث سيحتفظ بظله الرمادي المعتاد، لكنه قد يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14 في المئة وأكثر سطوعا بنسبة 30 في المئة من المعتاد.



ما هي ظاهرة القمر الأزرق؟

ما هي ظاهرة القمر الأزرق؟ تستغرق مراحل القمر في الواقع 29.5 يومًا لاكتمالها، ما يعني أن الأمر يستغرق 354 يومًا فقط لإكمال 12 دورة قمرية، لذلك كل 2.5 سنة او ما يقارب ذلك تتم ملاحظة اكتمال القمر الثالث عشر خلال سنة تقويمية، وهذا القمر الكامل الثالث عشر لا يتوافق مع نظام التسمية العادي ويُشار له باسم القمر الأزرق، إلى هنا ننتهي من نشر مقالتنا التي حملت عنوان: متى يظهر القمر الأزرق- ما هي ظاهرة القمر الأزرق.