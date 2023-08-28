الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في نابلس

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين المحرر عز الدين محمد مرشود (29 عامًا) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية اقتحمت فجر اليوم مخيم بلاطة وداهمت منزل المحرر مرشود بشكل همجي قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

والمجاهد مرشود هو أسير سابق أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال بشرف الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والقيام بأعمال مقاومة، حيث كان آخرها في 19-10-2020م بعد اعتقال دام 23 شهرًا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت خلال الأيام الماضية من حملات الملاحقة والاعتقال بحق كوادر الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة الغربية على خلفية تصاعد العمل المقاوم.