إضراب شامل في سخنين بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

ساد إضراب عام في كافة المرافق والمصالح التجارية في مدينة سخنين بالداخل المحتل، اليوم الاثنين 28/8/2023، احتجاجاً على جريمة قتل الشاب علي خير الله أبو صالح، ورفضا لتفشي العنف والجريمة وتقاعس شرطة الاحتلال في ردع الإجرام المنظم والمجرمين.

وستنظم مظاهرة غضب أمام مركز شرطة الاحتلال حيث سيتم الإعلان عنها بعد تشييع جثمان ضحية جريمة القتل.

وكانت بلدية سخنين واللجنة الشعبية في المدينة، قد ناشدتا، أمس، الأهالي لـ "الالتزام بالإضراب العام، وإطلاق صرخة مدوية في المظاهرة بوجه عصابات المجرمين، وتخاذل شرطة الاحتلال، لوضع حد لما آلت إليه أوضاع الداخل المحتل عامة وسخنين خاصة ومحاولة منع الجريمة القادمة"، مؤكدة أن "سخنين موحدة ضد الجريمة والعنف".

وفي المقابل، أطلقت صرخة لمجموعة شبابية، وسط مدينة سخنين، وأغلقت شوارع رئيسة بالمدينة أمس، ورفعت لافتات كتبت عليها شعارات استنكار وشجب للجرائم، تعبيرا عن غضبهم إزاء تقاعس شرطة الاحتلال بمواجهة الإجرام المنظم بعد مقتل الشاب علي خير الله أبو صالح.

وقُتل الشاب علي خير الله أبو صالح، (في الثلاثينيات من العمر)، في جريمة إطلاق نار بمدينة سخنين بمنطقة الجليل، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها، صباح أمس الأحد.

