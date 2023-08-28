غزة: وفاة و3 إصابات بـ 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

توفي طفل من سكان مدينة غزة، وأصيب ثلاثة آخرين إثر حوادث السير التي وقعت في محافظات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت إدارة المرور والنجدة، صباح اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023، عن وفاة الطفل محمد أحمد ساق الله (9 سنوات) من سكان مدينة غزة، إثر صدمه من قبل باص مرسيدس أبيض على طريق صلاح الدين "الشيخ ناصر" في محافظة خانيونس جنوب القطاع.

وقالت: إن 10 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية نتج عنها وفاة واحدة و3 إصابات، إصابة بجروح متوسطة وإصابتان بجروح طفيفة، إضافة إلى أضرار مادية وتلفيات لحقت بـ 12 مركبة، ومكونات الطريق.

وأشارت إلى أنه تم توقيف السائق (ي. ع) وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.



