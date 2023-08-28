متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وبدء الحشد للأعياد اليهودية

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الاثنين 28/8/2023 ، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويشار إلى أن"جماعات الهيكل" المزعوم، بدأت بالإعلان عن أكبر موسم لـ"الأعياد" العبرية، خلال شهر أيلول/سبتمبر، من أجل تجميع وحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

