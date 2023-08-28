زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 28/8/2023، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر خان يونس ورفح، وأجبرتهم على الانسحاب والتراجع، دون إصابات في صفوفهم.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنتهم.

